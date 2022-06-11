 

«Принимаем вклады под 60% годовых»: астрономы расшифровали первый в истории сигнал с Марса

11.06.2022, 14:32, Разное
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 10 июня, в день Великого противостояния Земли и Марса, в десятках обсерваторий по всему миру была зафиксирован радиосигнал из космоса. Специалисты NASA оперативно провели анализ полученных данных и пришли к однозначному выводу – послание было отправлено с Красной планеты:

«Впервые в истории мы получили сообщение от внеземной формы жизни. Правда, содержание послания нас несколько удивило – это реклама одного из марсианских банков, который принимает вклады под 60% годовых. Мы будем дальше следить за радиоэфиром и информировать человечество о сигналах с Марса», – заявил главный научный сотрудник NASA Пол Джефферсон.

В ближайшее время будет создана международная рабочая группа, в которую войдут представители Европейского космического агентства, NASA и Роскосмоса.

15 июня на экстренное заседание соберётся Генеральная ассамблея ООН. Человечеству предстоит выработать общую стратегию коммуникации с марсианами.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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