Володин заявил о формировании новой “большой восьмерки”

Из-за антироссийских санкций экономики США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады трещат по швам, констатировал политик.

“На первый квартал 2022 г. в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%”, – отметил спикер.

Разрыв западными странами существующих экономических отношений привел к формированию новых точек роста в мире, указал председатель ГД. Он уточнил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности группа стран в составе России, Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Ирана и Турции на 24,4% опережает старую группу.

“США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией “новую большую восьмерку”, – добавил Володин.

Ранее спикер ГД заявил об ущербе США и их союзников из-за антироссийских санкций. Он обратил внимание на существенный рост цен на бензин в странах Запада.