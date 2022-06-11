Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР

В преддверии Дня РФ 12 июня в рамках фестиваля «Дни РФ на Донбассе» состоялись концертные программы с участием звезд российской эстрады в освобожденных Старобельске и Беловодске Луганской народной республики.

«Артисты российской эстрады дали концерт в Старобельске. Свои лучшие песни спели Денис Майданов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Аглая Шиловская», – сообщается на сайте Луганского информационного центра.

Как отметили в администрации, «по окончании концертной программы Александр Маршал проведал деток в Старобельской районной больнице, от имени российских артистов пожелал скорейшего выздоровления и вручил памятные подарки».

Также российские артисты выступили перед жителями освобожденного от киевских силовиков поселка городского типа Беловодск.

«Перед беловодчанами выступали такие артисты российской эстрады как Анастасия Макеева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Юлия Берсан», – сообщается на сайте инфоцентра.

День РФ отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—