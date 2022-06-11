 

ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Гольмовскому

11.06.2022, 13:25, Новости дня
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Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.00 – н.п. Кодема – н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Горловку, выпустив за 12 минут 3 мины и 10 снарядов.

До этого украинские войска 60 раз обстреляли территории Донецкой народной республики за сутки, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли пять человек, 21 ранен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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