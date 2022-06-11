Учредительная конференция представительства РВИО состоялась в Донецке

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11.06.2022, 13:25, Новости дня
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В Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской в субботу состоялась онлайн-встреча заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко и представительства РВИО в ДНР во главе с Владимиром Антоновым.

Главным поводом для встречи стала учредительная конференция представительства Российского военно-исторического общества в ДНР, где стороны обсудили результаты проделанной работы и планы на 2022 год, На сайте РВИО.

«Борьба за умы молодых людей является одной из самых приоритетных целей представительства Российского военно-исторического общества в ДНР. На протяжении нескольких лет мы ведем работу с молодежью по противодействию фальшивой истории. В этом направлении планируется возродить систему военно-исторических клубов, кружков организаций высшего образования и создать для них площадку для постоянного взаимодействия», – отметил Антонов.

По словам представителя РВИО в ДНР, на Донбассе всегда была сильная школа по подготовке кадров в исторической сфере.

«Наш край дал много археологов, историков, краеведов. Но после распада СССР начались непростые времена для истории Донбасса: украинское государство непрерывно переписывало историю, заставляло принять новое выдуманное прошлое. Но Донбассу удавалось сопротивляться насаждению фальшивой истории», – рассказал он.

При этом заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко подчеркнул, что сохранение военно-исторического наследия является прочным фундаментом общества.

«Мы видим, как легко можно повернуть сознание людей при помощи лжи и игнорирования исторических фактов. Противостоять такой модели поведения коллективного Запада мы можем только конкретными делами. Нам важно усилить нашу совместную работу по сохранению исторической правды», – отметил он.

В ходе встречи стороны обсудили восстановление мемориала Саур-Могила, одного из главных памятных мест Донецка. Заместитель Председателя РВИО отметил, что спасение мемориала является знаковым проектом Общества в ДНР.

«Официально подписан и утвержден график строительства по всем видам работ. И мы уверены, что к 31 августа текущего года, скульптура Солдата встанет на Саур-Могиле», – добавил Овсиенко.

Кроме того, в ближайших планах – организация в ДНР круглых столов и дискуссионных площадок по недопущению фальсификации и искажению истории Великой Отечественной войны, а также проведение выставок, посвященных выдающимся военным и государственным деятелям, внесшим вклад в победу над фашистской Германией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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