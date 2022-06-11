Мнение: О «путинском налоге» на США… Как он посмел???

Американский президент Джо #Байден заявил, что все американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Сказал он это после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — заявил нынешний глава Белого дома, выступая с речью в Лос-Анджелесе.

Вот же ж всесильный Владимир Владимирович™!

Уже и в Штатах свои налоги вводит, минуя и Конгресс…

Но что на самом деле?

Инфляция в #США действительно разгоняется.

Теперь 8,6% в годовом выражении. Самый высокий показатель с 1981 года. Рост за месяц +1%. В апреле было +0,6%. Основные драйверы – энергоносители и продовольствие. Цена за галлон бензина — уже почти 5 долларов.

Ещё сильнее дорожает дизель. И ситуация, когда топливо дорожает, потому что подорожала стоимость его транспортировки из-за подорожания галлона топлива, становится не просто мемом.

Одна из причин роста цен на дизель в #США – запрет импорта нефтепродуктов из России. То есть классический «выстрел в ногу»? Да, но не всё так просто. На #цены действует сейчас целый набор факторов, не обязательно скоррелированных между собой. Просто сошедшихся в одной точке.

Зелёная повестка и конкуренция между НПЗ еще до пандемии привели к напряжённой ситуации на топливном рынке. Затем противопандемийные ограничения невольно ускорили выбытие мощностей переработки в развитых странах. В Китае, даже несмотря на ковид, напротив, новые НПЗ открывались. Но но с прицелом под растущее внутреннее потребление, плюс на экспорт там присутствуют квоты. То есть, «заместить» Россию в переработке и восполнить выбытие мощностей в развитых странах он не может.

Вследствие годами проводившейся «зелёной» политики ввод новых перерабатывающих мощностей в развитых странах сейчас практически нулевой. Новые НПЗ строятся преимущественно в Азии и Персидском заливе, но это не быстрый процесс. То есть, и тут — «засада». Ну и сама страдающая от дефицита топлива Европа всё активнее импортировала часть дизеля из США, что отразилось на американском рынке предсказуемым образом.

Причём спрос на дизель и керосин сильно неэластичен и скорее ограничен условными штрафами за непоставку товара, а не желанием сэкономить на поездке. Поэтому транспортным компаниям приходится переплачивать, а далее, где это возможно, перекладывать издержки на контрагентов и потребителя. Рынок оценил сложившуюся печальную ситуацию и выставил огромные спреды. Для обывателя в Штатах цена нефти как будто бы уже превысила 160 долларов за баррель, что влияет и на другие цены из-за роста транспортных расходов. И в отличие от сырой нефти, серьёзных стратегических резервов дизеля у Америки нет.

Более того, запрограммированное в ЕС дальнейшее развитие ситуации с эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ вряд ли улучшит положение дел на топливном рынке США. Технически, у НПЗ существует возможность небольшого манёвра с наращиванием производства дизеля и керосина. Но исключительно «в ущерб» бензину. Что в летний автосезон — вообще не вариант. Чуть ли не единственный способ хоть как-то восстановить баланс на рынке дизельного топлива в развитых странах (и в США в том числе) — это синхронная и серьёзная #рецессия. Хотя есть #риск, что в текущих условиях она перерастёт в затяжную стагфляцию, как было в 1970-е…

В общем, с одной стороны, западные политики заигрались в «зелёную» повестку и слишком уверовали в св. Илона Маска с его электрокарами. А оказалось, что процесс замещения ДВС и бензобаков электродвигателями с батарейкой — не быстрый и нелинейный. К тому же на нём «борьба с ковидом» сказалась тоже. А с другой стороны, те же политики, не осознавая масштаба ими же созданных проблем в глобальном топливном балансе, с азартом принялись за игру в #санкции против одного из крупнейших производителей нефти и топлива. Словно забыли, что в хрустальном доме глупо кидаться камнями ©

Вот и результат. Промежуточный, конечно. Однако, «в моменте» — болезненный.

Так может, не надо переваливать с больной головы на здоровую?

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