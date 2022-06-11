Мнение: Аньес получила 10 лет тюрьмы

Бывшая глава боливийской фашистской хунты Жанин Аньес получила 10 лет тюрьмы.

После захвата власти военными и связанными с ними фашистскими группировками (за которыми стояли США), Аньес в нарушении всех законов Боливии объявили президентом страны вместо Эво Моралеса, после чего десятки человек были убиты (и еще сотни ранены) при подавлении военными протестов населения против фашистского переворота. Аньес давала санкции на применение силы против протестующих.

В итоге, акции неповиновения и забастовки вынудили военных пойти на выборы, где план заключалась в том, чтобы вывести одного из правых кандидатов во 2-й тур против кандидата от масистов, а там уже разыграть карту "объединения против красной угрозы". Уже тогда выяснилось, что Аньес не набирает даже 10% поддержки боливийского народа. На выборах хунта потерпела сокрушительное поражение – кандидат от партии Эво Моралеса выиграл в один тур, а выборы показали незначительность поддержки фашистской хунты и она просто схлопнулась, став одним из наиболее нелепых квази-фашистских режимов, которые видела Южная Америка за последние десятилетия.

Саму Аньес вскоре после триумфа масистов арестовали у нее дома, где она пряталась в диване. Да, вот так вот банально – глава низвергнутой фашистской хунты пряталась от правосудия в диване.

В итоге, дело было доведено до суда – прокурор просил 15 лет тюрьмы по 4 статьям – заговор, государственный переворот, терроризм и подстрекательство к мятежу. Судья дал 10. В целом, как-то очень либерально у них там в Боливии к этому вопросу подошли, хотя понятно, что главные виновники это связанные с США генералы. Часть генералов причастных к организации переворота бежила из страны, другие оказались под следствием. Эво Моралес смог вернуться на Родину. Нечастный в современной политике хэппи-энд обусловленный в первую очередь той поддержкой, которую масистам оказали широкие народные массы сказавшие нет фашистской диктатуре.

В этом кстати есть примечательное отличие Боливии от Украины. В Боливии массы смогли оказать противодействие фашистскому террору и низвергнуть тех, кто пришел к власти путем переворота, заставившего законного президента бежать из страны. На Украине же массы покорно позволили надеть на себя фашистское ярмо и нынче стали пушечным мясом в развязанной фашистским режимом и его американскими хозяевами войне. Отчасти это обусловлено тем, что МАС действительно являлась и является политическим авангардом местных народных масс, а на Украине "Партия регионов" эти самые народные массы цинично и трусливо предала. Поэтому главари украинского фашизма по-прежнему гуляют на свободе, а страна умывается кровью по самую макушку.

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