Куда вышла Бритни – Личное мнение

Главное медийное событие выходных случилось ещё до них — Бритнюшка освобождённая (из-под опеки) всё-таки вышла замуж.



Фото: Соцсети

Отношения с фитнес-тренером длились шесть лет, а свадьбе не помешал даже прорвавшийся в дом исполнительницы предыдущий муж невесты.

Забыли мы все, когда лет 15 назад Бритни отжигала. Жизнь вокруг изменилась, но Бритни опять делает это.

На свадьбу почти никто не пришёл. Пэррис (да-да, она тоже жива), Донателла и пенсионерка Мадонна.



Фото: Соцсети

Дети от Тимберлейка, прочие родственники свадьбу горячей мамочки проигнорировали.

«Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу», — бегал по дому и кричал Александр Джейсон, обманом просочившийся в дом.

Да вот фигушки тебе, Александр Джейсон! Свадьбу сорвать не дали — вызвали полицию.



Фото: Соцсети

В общем, всё закончилось вечеринкой, на которой немногочисленные друзья невесты из нулевых славненько закусили.

К чему это я? Ах, да: кто-то скажет, что опека была для Бритни Спирс благом. Не соглашусь — если бы она продолжила тогда жить, как все, то сейчас бы этой пародии на потрёпанный гламур бы не было.

В любом случае, конечно, счастья молодым.

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