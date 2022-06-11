 

Куда вышла Бритни – Личное мнение

11.06.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главное медийное событие выходных случилось ещё до них — Бритнюшка освобождённая (из-под опеки) всё-таки вышла замуж.


Фото: Соцсети

Отношения с фитнес-тренером длились шесть лет, а свадьбе не помешал даже прорвавшийся в дом исполнительницы предыдущий муж невесты.

Забыли мы все, когда лет 15 назад Бритни отжигала. Жизнь вокруг изменилась, но Бритни опять делает это.

На свадьбу почти никто не пришёл. Пэррис (да-да, она тоже жива), Донателла и пенсионерка Мадонна.


Фото: Соцсети

Дети от Тимберлейка, прочие родственники свадьбу горячей мамочки проигнорировали.

«Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу», — бегал по дому и кричал Александр Джейсон, обманом просочившийся в дом.

Да вот фигушки тебе, Александр Джейсон! Свадьбу сорвать не дали — вызвали полицию.


Фото: Соцсети

В общем, всё закончилось вечеринкой, на которой немногочисленные друзья невесты из нулевых славненько закусили.

К чему это я? Ах, да: кто-то скажет, что опека была для Бритни Спирс благом. Не соглашусь — если бы она продолжила тогда жить, как все, то сейчас бы этой пародии на потрёпанный гламур бы не было.

В любом случае, конечно, счастья молодым.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.21 / Цикл вирусной инфекции раскрывается в динамических деталях

19.05.21 / Художник показал разницу между жизнью с собакой и жизнью без неё. И это две параллельные вселенные

09.09.21 / Благоприятные дни для засолки капусты в сентябре 2021 года по лунному календарю

17.01.22 / Дилара Зинатулина о Моргенштерне: «Пусть гуляет! Он же не знал, что через год мы сойдёмся»

23.07.20 / Скандалы: Не посадить, так уволить

18.06.21 / Первая партия инженеров «Роскосмоса» отправилась на уборку молодой свёклы

01.09.21 / Бра-топы будут в моде и осенью: как и с чем носить самую трендовую вещь сезона

10.04.21 / Мэттью Перри и зрители опубликовали первые кадры со съемок специального выпуска “Друзей”

02.12.21 / Мнение: ФСБ задержала украинских террористов

17.04.22 / Мнение: Пираты Азовского моря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика