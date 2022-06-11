Мнение: Мероприятие

Вчера в регулярном эфире советник Зеленского Арестович сообщил, что общая численность украинских военных потерь составляет около 10 тысяч человек. Это неофициальная оценка, хотя и Зеленский ранее касался вопроса потерь, назвав их ежедневное число в среднем от 60 до 100. Что по порядку величины где-то близко к оценке Арестовича.

Естественно, что хотелось бы хотя бы таких же не очень конкретных и полуофициальных данных и с нашей стороны — и не любопытства ради, а для оценки стоимости этой авантюры.

Есть еще один аспект проводимого Кремлем массового мероприятия. В свое время Путин (как обычно крайне цинично) сообщил, что в Сирии российская армия проводит учения. Уже тогда, правда, это вызвало некоторые сомнения: чем именно могут помочь и чему научить учения против иррегулярного противника, вершина военной технологии которого — джихад-мобили со взрывчаткой и самодельные тачанки с пулеметом на крыше. Сомнения подтвердились как раз на Украине: столкновение с регулярным противником пошло совсем не по легенде сирийских учений.

Так вот об аспекте. Как выяснилось опытным путем, российская армия утратила навыки и способности воевать даже на уровне сороковых годов прошлого века. Мясорубка времен Первой мировой войны — вершина оперативного искусства, которую демонстрирует российское командование. При таком огромном количестве инструментов прорыва, которые остались в наследство от страны, выпускавшей исключительно галоши, используются они, мягко говоря, нерационально. Поэтому нет прорывов, охватов, «котлов», а есть примитивное продавливание обороны. Даже «брусиловский прорыв» для путинских генералов — неподъемная задача, что уж говорить про достижения советских маршалов.

Отсюда возникает вполне логичный вопрос: если уровень современной российской армии спустился примерно на столетие назад, как именно Путин намерен угрожать НАТО и армии США, если в процессе «возвращения земель», о чем он сообщил на днях, придется с ними столкнуться? Сирийские учения никак не помогли в украинской «спец-операции». Украинская «спец-операция» в формате верденского наступления вряд ли поможет в случае столкновения с более продвинутым противником. Безусловно, патриотическая общественность может презрительно скривить губу и сообщить, что НАТО — это дутая величина, мы его закидаем пилотками. Возможно. Но примерно так же начиналась и «спец-операция», с презрительного отношения к ВСУ. Причем это презрение сквозило снизу доверху, а главные пропагандисты выражали эту мысль крайне образно.

Наивно предполагать, что НАТО тупо смотрит на происходящее, как глубинный народ в телевизор. Там тоже делают выводы и составляют оценки. В том числе и действиям российских генералов, а также российского политического руководства.

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