 

Как уложить волосы в жару, чтобы не потела шея: стильные и модные прически на лето

11.06.2022, 12:54, Разное
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Чтобы длинные волосы не раздражали в жаркую погоду, нужно соблюдать простое правило — шея, уши и лоб должны быть открытыми. Следуя этой рекомендации, можно создать множество красивых причесок, которые будут смотреться модно в 2022 году.

Хвост Барби

Такую прическу в этом сезоне выбрали себе многие знаменитые актрисы, телеведущие и певицы. Хвостом Барби называют высокий объемный хвост с косым пробором. Эта гламурная прическа очень проста в исполнении и вполне способна стать винтажным вдохновением лета 2022 года. Выглядит такая укладка просто великолепно.

Прическа Памелы Андерсон

Эта универсальная укладка отлично подойдет для жаркого дня и будет смотреться очень стильно и модно. Высокий не слишком аккуратный пучок в калифорнийском стиле — любимая прическа Памелы Андерсон из 90-х.

Весной этого года такая укладка была мегапопулярной, и ее выбирали многие знаменитости как у нас в России, так и за рубежом. Для жаркого летнего дня эта замечательная прическа также подойдет просто превосходно.

Пучок с узлом

Еще одна прическа, оставляющая открытыми шею, лоб и уши, — низкий пучок с узлом. Несмотря на оригинальный вид, сделать такой пучок самостоятельно не составит особого труда. Прическа отлично подойдет для длинных волос, волос средней длины, тонких, густых, прямых, вьющихся.

Хвосты Медузы

Косички — отличный способ убрать волосы с шеи в сильную жару. Чтобы выглядеть стильно, из кос в этом сезоне можно собирать хвосты Медузы. Такие хвосты допускается делать как из одной косы, так и сразу из нескольких.

Хвосты-пузырьки

Два мини-пучка высоко на голове этим летом также будут смотреться очень модно. Такая прическа отлично подойдет для любого типа волос. Но самым лучшим вариантом она станет для жирных непослушных локонов. Мини-пучки очень практичная прическа, сделать которую можно буквально за несколько минут. Просто великолепно этот вариант летней укладки будет смотреться на волосах, окрашенных с использованием какой-нибудь модной методики.

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Небрежный высокий пучок: как уложить

Такая прическа также смотрится стильно и сделать ее можно очень быстро. Волосы нужно зачесать назад, скрутить в жгут и сделать из них не слишком тугой пучок.

Можно сделать и более хаотичный вариант пучка, дополнив образ платком.

Низкий двойной хвост

Этот вариант прически также очень практичен и смотрится оригинально. Заменять резинки и заколки собственными волосами в этом сезоне очень модно.

Такую прическу стоит выбрать обладательнице прямых густых волос. После сушки феном волосы желательно разгладить утюжком. Но шаг это, конечно, необязательный.



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