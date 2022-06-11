Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках

На Красной площади состоится большой праздничный концерт. В нем примут участие лучшие российские исполнители.

На бульварах москвичи и гости столицы смогут окунуться в атмосферу фестиваля “Времена и эпохи”, посвященного величайшим победам России. На Покровском бульваре расскажут о борьбе Руси с крестоносцами, на Тверском – об Отечественной войне 1812 года, а пришедшие на Пушкинскую площадь узнают много интересного об эпохе Петра Великого.

На ВДНХ состоится Фестиваль путешествий по России “Подорожник”. Это увлекательный гид по России с ее уникальными достопримечательностями.

“Москвичи смогут ближе познакомиться со знаменитыми памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и открыть для себя захватывающие дух виды, которые не попадают в традиционные туристические буклеты”, – рассказал мэр.

Гости фестиваля смогут продегустрировать национальные блюда, поучаствовать в мастер-классах, насладиться выступлениями музыкантов и представления уличных театров. Желающие смогут посетить школу автопутешественника.

Московские парки культуры и отдыха подготовили развлекательные и образовательные программы. Так, в “Царицыно” разбиты русский и французский полевые лагеря образца Отечественной войны 1812 года, в парке “Сокольники” участники смогут попробовать свои силы в кросс-тренинге, танцах, скандинавской ходьбе.

Не останутся в стороне городские музеи, культурные центры и библиотеки. Они подготовили экскурсии, мастер-классы, лекции и концерты для всех возрастов.

“День России – праздник многовековой российской государственности, обращенный в будущее. Приходите, друзья, на площади и бульвары, в парки и музеи Москвы, чтобы почувствовать его удивительную атмосферу и мощную энергетику”, – подчеркнул мэр.