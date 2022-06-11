 

Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках

11.06.2022, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Красной площади состоится большой праздничный концерт. В нем примут участие лучшие российские исполнители.

На бульварах москвичи и гости столицы смогут окунуться в атмосферу фестиваля “Времена и эпохи”, посвященного величайшим победам России. На Покровском бульваре расскажут о борьбе Руси с крестоносцами, на Тверском – об Отечественной войне 1812 года, а пришедшие на Пушкинскую площадь узнают много интересного об эпохе Петра Великого.

На ВДНХ состоится Фестиваль путешествий по России “Подорожник”. Это увлекательный гид по России с ее уникальными достопримечательностями.

“Москвичи смогут ближе познакомиться со знаменитыми памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и открыть для себя захватывающие дух виды, которые не попадают в традиционные туристические буклеты”, – рассказал мэр.

Гости фестиваля смогут продегустрировать национальные блюда, поучаствовать в мастер-классах, насладиться выступлениями музыкантов и представления уличных театров. Желающие смогут посетить школу автопутешественника.

Московские парки культуры и отдыха подготовили развлекательные и образовательные программы. Так, в “Царицыно” разбиты русский и французский полевые лагеря образца Отечественной войны 1812 года, в парке “Сокольники” участники смогут попробовать свои силы в кросс-тренинге, танцах, скандинавской ходьбе.

Не останутся в стороне городские музеи, культурные центры и библиотеки. Они подготовили экскурсии, мастер-классы, лекции и концерты для всех возрастов.

“День России – праздник многовековой российской государственности, обращенный в будущее. Приходите, друзья, на площади и бульвары, в парки и музеи Москвы, чтобы почувствовать его удивительную атмосферу и мощную энергетику”, – подчеркнул мэр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03.22 / Мнение: Забастовка из-за курса доллара

07.05.22 / Следить за порядком и обеспечивать безопасность москвичей 9 мая будет более 20 тысяч человек

24.01.22 / Канье Уэст и Джулия Фокс впервые вместе вышли в свет

16.06.21 / Независимые судмедэкспертки установили, что Николай Гоголь перед погребением впал в кому от отравления ингибиторами холинэстеразы

10.11.21 / “Замужество на жизнь не влияет”: сбежавшую из-под венца Ларису Копенкину сейчас интересует не личная жизнь, а путешествия

20.11.20 / Путин подписал указ о создании Росправды вместо Роспечати и Россвязи

23.05.21 / Подчеркиваем бюст, шею и лицо: все, что нужно знать о декольте обладательницам размера плюс-сайз

01.02.22 / Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России

22.09.20 / Скандалы: Силовую «крышу» Шакро защитила давность

20.01.22 / Актер Олег Басилашвили повторно заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика