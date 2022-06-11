Le Figaro – Австралия заплатит французам €555 млн за разрыв контракта на строительство подлодок

Австралия обнародовала соглашение о компенсации в размере €555 миллионов французскому военному концерну Naval Group за разрыв контракта на строительство подлодок осенью прошлого года, пишет Le Figaro. Таким образом, новое австралийское правительство положило конец дипломатическому кризису между Парижем и Канберрой, который длился почти год, отмечает издание. По словам газеты, урегулирование конфликта стало возможным после прихода к власти в Австралии левоцентристского премьера Энтони Альбанезе, сменившего консерватора Скотта Моррисона.



AP

Австралия обнародовала соглашение о крупной компенсации французскому производителю подводных лодок Naval Group, положив, таким образом, конец конфликту, который портил отношения Канберры и Парижа почти год, пишет Le Figaro. Новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в субботу, 11 июня, что французская компания согласилась на «справедливый платёж» в размере €555 миллионов за разрыв контракта на сумму €56 млн, который стал причиной дипломатического кризиса между Парижем и Канберрой осенью прошлого года.

Как напоминает издание, в сентябре 2021 года бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон внезапно расторг контракт с Францией, подготовка которого шла уже около десяти лет. Глава австралийского правительства объявил, что его страна вместо этого закупит американские или британские атомные подводные лодки. Позже Моррисон жёстко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил австралийца в обмане, и отозвал своего посла в знак протеста.

Отношения между двумя странами оставались в замороженном состоянии до избрания в мае этого года нового главы правительства, левоцентриста Энтони Альбанезе. С момента прихода к власти новое правительство прилагало усилия для восстановления напряжённых отношений с Францией, Новой Зеландией и островными государствами Тихого океана, которые обвиняли предыдущее консервативное правительство в медлительности принятия мер против изменения климата. «Мы находимся в процессе восстановления наилучших отношений между Австралией и Францией», — заявил Энтони Альбанезе, добавив, что ему «не терпится ответить на приглашение президента Макрона посетить Париж при первой же возможности».

Как передаёт газета, Франция приветствовала соглашение о компенсации. «Я подтверждаю, что это соглашение удовлетворяет Naval Group (…) это соглашение важно, потому что оно позволит нам перевернуть страницу в наших двусторонних отношениях с Австралией и смотреть в будущее», — отметил министр Вооружённых сил Себастьян Лекорню, выступая в субботу в Сингапуре, где он должен встретиться со своим австралийским коллегой Ричардом Марлесом на полях конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Мы ценим дружбу с Австралией. То, что одно правительство в истории не сдержало своего слова, не означает, что мы должны забыть о наших стратегически важных отношениях», — подчеркнул Лекорню. Со своей стороны, Naval Group подтвердила, что подписала «справедливое соглашение» с Австралией. При этом, по словам австралийского премьера, в общей сложности разрыв контракта на французские подводные лодки обойдётся австралийским налогоплательщикам в 2,4 миллиарда долларов.

Заказ на подводные лодки является центральным элементом оборонной стратегии Австралии в отношении Китая, чьё влияние в Индийско-Тихоокеанском регионе растёт. Но существует большая неопределённость в отношении сроков получения Камберрой этого вооружения, отмечает издание. Первая американская или британская подводная лодка, скорее всего, будет введена в эксплуатацию не раньше, чем через несколько десятилетий, при том, что существующий флот страны устаревает.

Кроме того, выбор поставщика будет иметь значительные экономические и стратегические последствия, поскольку тесно свяжет военно-морской флот Австралии с флотом страны-партнёра. Бывший министр обороны и нынешний лидер оппозиции Питер Даттон заявил на этой неделе, что подлодки решено закупить у США, однако новое правительство настаивает на том, что решение ещё не принято.