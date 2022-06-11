 

France 2 – во Франции вслед за пшеницей растёт цена на муку

11.06.2022, 12:36, Разное
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Французские производители муки вынуждены повышать цену на свою продукцию из-за рекордных показателей мирового курса пшеницы, передаёт France 2. Владельцам мукомольных заводов остаётся надеяться на будущий урожай, однако они опасаются летней засухи.

Этот цвет часто ассоциируется с золотом, и никогда ещё такое сравнение не было настолько точным. Курс пшеницы на бирже зашкаливает, и хотя во Франции её достаточно, мировая экономическая реальность затронула всех, вплоть до самых маленьких производителей муки — таких, как Оливье Жув, который закупает зерно в 30 километрах от дома.

ОЛИВЬЕ ЖУВ, владелец мукомольного завода: Покупаем ли мы пшеницу близко или далеко её цена индексируется на бирже, это цена для мирового рынка, мы покупаем по этой цене. Насколько я помню, у нас никогда такого не было.

В прошлом году урожай во Франции оказался скромным.

ОЛИВЬЕ ЖУВ: Это первый этап. Всё белое — частицы муки.

Конфликт на Украине, которая является крупном поставщиком зерна, и прекращение экспорта из Индии привели к тому, что тарифы выросли вдвое. Как и многих других, мельника из департамента Дром такие события застали врасплох, и ему пришлось поспешить со своими заказами.

ОЛИВЬЕ ЖУВ: Я закупил пшеницы до нового урожая, до августа. По 390 евро за тонну. Это много, учитывая то, что после помола она ещё дороже.

Запас денежных средств сократился, а траты на электричество и бумагу выросли. Оливье Жув также повысил свои тарифы на 5—10% для своих покупателей из булочных и более 20% для розницы. Однако этого не хватит для компенсации подскочившего курса.

ОЛИВЬЕ ЖУВ: Мы убеждаем себя, что это временные трудности, — надеемся, что всего на несколько месяцев. Если они окажутся долгосрочными, мы точно снова поднимем цену.

На мукомольном заводе чистую муку продают по 1,20 евро за килограмм, а также предлагают большой ассортимент мучных смесей покупателям, которые часто становятся постоянными клиентами.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мука всё же остаётся недорогой.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я готова платить дороже за качественную муку и особенно для того, чтобы сохранить местное производство.

Как и вся отрасль, Оливье Жув с нетерпением ждёт урожай этого лета и опасается возможной засухи, которая усугубит и так непростую ситуацию.

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года.



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