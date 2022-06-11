Мнение: Патриот Великобритании?

The Times пишет, что Роман Абрамович за последние 20 лет заплатил в Великобритании налогов на сумму 1,75 млрд фунтов (более $2 млрд) — больше, чем в России. Он вошел в число 25 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

Кроме того, миллиардер инвестировал порядка 2 млрд фунтов в частные британские фонды, его семейный офис находится в Лондоне, он дал работу более чем тысяче сотрудников в футбольном клубе «Челси» и других компаниях.

Все эти цифры привели адвокаты Абрамовича, которые пытаются обжаловать санкции США, Великобритании и Европы против бизнесмены.

Если верить всем этим цифрам, санкции действительно выглядят странными. Потому что, судя по этим цифрам, Роман Абрамович – настоящий патриот Великобритании. А не России.

И за что страдает парень? За то, что вывел из России на Запад огромное количество денег? За это его вроде бы наградить должны, а не включать в санкционные списки. Так или не так?

Фотография Романа Абрамовича отсюда

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