 

Мнение: Патриот Великобритании?

11.06.2022, 12:18, Разное
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The Times пишет, что Роман Абрамович за последние 20 лет заплатил в Великобритании налогов на сумму 1,75 млрд фунтов (более $2 млрд) — больше, чем в России. Он вошел в число 25 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

Кроме того, миллиардер инвестировал порядка 2 млрд фунтов в частные британские фонды, его семейный офис находится в Лондоне, он дал работу более чем тысяче сотрудников в футбольном клубе «Челси» и других компаниях.

Все эти цифры привели адвокаты Абрамовича, которые пытаются обжаловать санкции США, Великобритании и Европы против бизнесмены.

Если верить всем этим цифрам, санкции действительно выглядят странными. Потому что, судя по этим цифрам, Роман Абрамович – настоящий патриот Великобритании. А не России.

И за что страдает парень? За то, что вывел из России на Запад огромное количество денег? За это его вроде бы наградить должны, а не включать в санкционные списки. Так или не так?

Фотография Романа Абрамовича отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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