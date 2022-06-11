Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет

Тегеран и Каракас заключили соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет, сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Подписание прошло в Тегеране в присутствии президентов Ирана и Венесуэлы Эбрахима Раиси и Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что национальная ассамблея Венесуэлы создает 18 групп дружбы. В числе стран, с которыми создаются группы дружбы, – Китай, Россия, Иран, Турция, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Никарагуа, Белоруссия, Индия, Италия, Бразилия.

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