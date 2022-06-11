 

В Минпромторге заявили о замене японских бульдозеров на белорусские и российские

11.06.2022, 12:01, Новости дня
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Спрос на бульдозеры и самосвалы в РФ может быть полностью обеспечен отечественными производителям и белорусским «БелАЗом», который намерен увеличить поставки в 2022 году, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

«Необходимо отметить, что на сегодняшний день гусеничные бульдозеры выпускаются предприятиями ООО «ДСТ-Урал», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «ПК «Промтрактор», номенклатура и производственные мощности которых позволяют обеспечить спрос в массовом сегменте бульдозерной техники в полном объеме», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также в качестве замены японским машинам указывались бульдозеры компании «БелАЗ».

Ранее, в пятницу, стало известно, что Япония с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. В Минпромторге РФ уточнили, что основным импортером бульдозеров и карьерных самосвалов японского производства является фирма Komatsu, поставляющая на российский рынок преимущественно бульдозеры массового сегмента и карьерные самосвалы грузоподъемностью от 50 до 90 тонн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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