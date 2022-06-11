 

С начала марта в России открыто больше 1000 вакансий машинисток

11.06.2022, 11:57, Разное
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В ходе круглого стола “Россия: профессии нового технологического цикла”, проходившего в Экспертном институте стратегических исследований (ЭИСИ), ведущие эксперты рынка кадров, представители Федеральной службы по труду и занятости и Минтруда обсудили актуальную ситуацию на рынке труда и спрогнозировали, какие профессии в стране будут востребованы в ближайшее десятилетие. 

По словам представителя службы занятости, с начала марта в России резко вырос спрос на операторов механического набора текстов на пишущей машинке. 

“С начала марта в стране открылось более тысячи вакансий машинисток. Процесс прогнозируемый, ведь ввиду различных санкций и ограничений, в России в ближайшее время резко сократится количество компьютерной техники, также возникнут трудности с программным обеспечением, в частности, с текстовыми редакторами. Есть даже вероятность отключения России от информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Поэтому пора вспоминать утраченные ранее компетенции”, – заявил замдиректора службы занятости Петр Баринов.

Эксперты сошлись во мнении, что в течение ближайших пяти лет государство должно выделить 20-40 млрд рублей для инвестиций в производство пишущих машинок, а также на подготовку кадров по специальности “оператор механического набора текстов на пишущей машинке”. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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