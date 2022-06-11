 

Мнение: Меч возмездия для предателей Родины

11.06.2022, 11:51, Разное
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Владимир Рогов (Военно-Гражданская Администрация Запорожской области) и новая памятная табличка в Мелитополе в честь генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова. В 2022-м году природа в Запорожье настолько очистилась, что там стали вешать памятные доски генералам НКВД.

PS. В Запорожье сегодня началась официальная выдача первых российских паспортов.
С завтрашнего дня аналогичным образом их начнут выдавать в Херсонской области.

Источник: Colonel Cassad



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