Мнение: Меч возмездия для предателей Родины

Владимир Рогов (Военно-Гражданская Администрация Запорожской области) и новая памятная табличка в Мелитополе в честь генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова. В 2022-м году природа в Запорожье настолько очистилась, что там стали вешать памятные доски генералам НКВД.

PS. В Запорожье сегодня началась официальная выдача первых российских паспортов.

С завтрашнего дня аналогичным образом их начнут выдавать в Херсонской области.

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