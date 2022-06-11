Не держать зла на других так просто: как долго хранят обиды женщины разных знаков зодиака

Одни люди не способны долго сердиться и держать на кого-то зло. Они предпочитают наслаждаться жизнью и общением с друзьями, не вспоминая обиды. Но есть и другой тип людей. Они не умеют прощать, а порой даже готовы мстить обидчикам. Оказывается, эта особенность зависит от вашего астрологического знака. Разные представители зодиакального круга отличаются различной степенью злопамятности. В статье мы расскажем, как долго хранят обиды женщины всех знаков зодиака.

Овен

Женщины этого знака часто злятся на тех, кто их раздражает. Они довольно вспыльчивы, но отходчивы. Уже на следующий день они забывают о произошедшей ссоре.

Овны не копят обиды. Для них ссоры и примирения – естественная часть дружбы и отношений. Представительницы этого знака не придают большого значения таким конфликтам.

Телец

Женщины-Тельцы отличаются упрямым нравом. У них довольно четкие и твердые представления о жизни, поэтому они не склонны легко прощать кого-то.

Представительницы этого знака имеют довольно трудный характер. Им тяжело признавать свою неправоту и ошибки. Они мало задумываются о чувствах тех людей, с которыми конфликтуют. Тельцы не умеют не только быстро прощать обиды, но и извиняться, когда они сами не правы.

Близнецы

Женщины этого знака редко бывают обидчивыми. Они миролюбивы и не склонны к ссорам. Если в дружеских или романтических отношениях назревают проблемы, Близнецы предпочитают уйти от конфликта, чтобы сохранить свое душевное спокойствие.

Представительницы этого знака быстро забывают негативные моменты. Они дружелюбны, великодушны и не способны мстить.

Рак

Это один из самых эмоциональных знаков. Женщины-Раки не всегда способны смотреть на вещи рационально. Чувства часто берут верх над их разумом, что приводит к необдуманным поступкам.

Раки способны сильно гневаться и долго помнить обиды. Под действием эмоций они могут наговорить много нелицеприятных вещей во время ссоры.

Представительницы этого знака не мстительны. Но нередко Раки эмоционально давят на других людей, чтобы вызвать у них чувство вины. Услышав извинения, они быстро прощают обидчика и успокаиваются. Но если этого не происходит, то они могут помнить о конфликте годами.

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Лев

Женщины этого знака отличаются повышенной гордостью. Иногда они бывают несколько эгоистичны. Но окружающие стремятся с ними общаться, так как Львы обладают доброжелательностью и чувством юмора.

Представительницы этого знака сильно переживают, если их женская гордость уязвлена. Они не станут долго терпеть, когда кто-то пытается разрушить их самооценку.

Иногда они могут простить мелкие обиды из-за великодушия. Но если кто-то задел самолюбие Льва, то ему не стоит рассчитывать на прежние добрые отношения. Этот знак будет держаться от такого человека на расстоянии и не сможет забыть обиду.

Дева

Девы могут сердиться на кого-то месяцами, но только в том случае, если им нанесена серьезная обида. К плюсам представительниц этого знака можно отнести то, что они способны признавать свои ошибки и извиняться.

Девы очень честны. Они ненавидят, когда кто-то пытается поставить это их качество под сомнение, особенно если речь идет о работе или личных отношениях. Они не прощают такие обиды и способны долго вынашивать план мести.

Весы

Весы очень любят душевную гармонию и покой. Они ненавидят конфликты и в большинстве случаев не станут долго гневаться на окружающих.

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Если же ссора все же произошла, то представительницы этого знака сделают все для того, чтобы сохранить дружбу. Они не любят рвать отношения с людьми из своего окружения.

Конечно, и у женщин-Весов есть пределы того, что они способны простить. Они ценят доверие в отношениях и не переносят предательства. Они могут выйти из себя, когда становятся жертвой обмана со стороны близких и друзей. Однако этот знак гораздо более терпим к людям, чем все остальные.

Скорпион

Женщины этого знака отличаются большой преданностью в дружбе и личных отношениях. Они избегают ссор и предпочитают обсуждать все проблемы в открытом диалоге. При этом Скорпионы эмоциональны и уязвимы. Они опасаются, что окружающие их обидят.

Скорпионы долго не прощают обиды. Им очень трудно дать второй шанс человеку, который сыграл на их доверии.

Считается, что представительницы этого знака мстительны. Это свойственно некоторым Скорпионам. Но большинство из них предпочитает гневаться и возмущаться, не предпринимая никаких реальных действий против обидчика.

Стрелец

Стрельцы добры и обладают чувством юмора. Они редко злятся и обижаются на окружающих.

Если же Стрельцу нанесена серьезная обида, то он не будет помнить о ней месяцами, а предпочтет поскорее забыть обо всем.

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Женщины этого знака не любят впускать негатив в свою жизнь и поэтому стараются прощать других людей. Конечно, они не станут закрывать глаза на то, что им причинили серьезное зло. Но Стрельцы быстро отпускают мелкие обиды.

Козерог

Женщины этого знака могут быть весьма сердиты и агрессивны, когда кто-то препятствует осуществлению их целей. Это касается как работы, так и личной жизни. Козероги нацелены на кратчайший путь к успеху.

Этот знак рвется вперед. Если кто-то пытается помещать планам Козерога, то о прощении не может быть и речи.

По натуре женщины-Козероги очень нежны и уязвимы. Но они держатся холодно и отстраненно, так как боятся открыться окружающим. Представительницы этого знака никому не позволяют управлять их судьбой. Такие женщины не прощают, когда играют на их доверии, и способны навсегда разорвать из-за этого отношения.

Водолей

Представительницы этого знака славятся своей добротой. Они часто любят своих друзей и членов семьи больше, чем себя.

Водолеи долго хранят гнев и помнят обиды. Но они отодвигают свои чувства на второй план.

При этом женщины-Водолеи не любят раздражение и гнев. Но они начинают сильно нервничать, если в отношениях с окружающими что-то идет не так. Конечно, они понимают, что есть ситуации, когда расставание практически неизбежно. Но из-за чрезмерной ответственности они часто проглатывают обиды и сохраняют отношения.

Рыбы

Рыбы очень болезненно реагируют, когда кто-то задевает их эмоции. При этом они не пытаются обсуждать проблему с другом или партнером, который был неправ. Они держат свой гнев до тех пор, пока им не удастся справиться с ним самостоятельно.

Если вы сильно разозлите женщину-Рыбу, то она может не разговаривать с вами до тех пор, пока ее обида не пройдет. Это может длиться довольно долго, так как этот знак долго помнит все негативное.

Однако этот период чаще всего заканчивается, и Рыбы все же возвращаются в дружеские или романтические отношения. В большинстве случаев им легче забыть обиду, чем пойти на расставание. Они способны на прощение даже в очень сложных жизненных ситуациях, но лишь в том случае, если обидчик искренне признал свою неправоту.

Заключение

Умение прощать дано не каждому человеку. Если вы общаетесь с представительницей обидчивого знака зодиака, то будьте осторожны. Вы можете потерять дружбу или отношения с ней даже после такого конфликта, который, на ваш взгляд, незначителен.