Fox Business – рейтинг Байдена просел ещё ниже — американцы озабочены инфляцией

Популярность нынешнего президента США продолжает падать: согласно опросу Quinnipiac, Джо Байдена поддерживают лишь 33 процента населения, передаёт Fox Business. Главной проблемой страны американцы считают инфляцию. По мнению ведущей Fox Business Дейген Макдауэлл, Демократическая партия США в очередной раз создала кризис, отрицала кризис, а теперь пытается обвинить в нём всех, кроме себя.

И снова здравствуйте! Приоритеты американских семей. Новый опрос Quinnipiac показал, что самой насущной проблемой страны американцы считают инфляцию. Цена топлива впервые в истории близка к 5 долларам за галлон. Тот же опрос показал, что рейтинг Джо Байдена достиг новой рекордно низкой отметки и составляет всего 33 процента.

Знаете, Дейген, смотришь на эти опросы и видишь, что важно для американцев, а потом смотришь на то, чем занимается конгресс… И видишь полное несоответствие. Они говорят про оружейный законопроект, принятый вчера вечером палатой представителей, и не видно вообще никаких усилий по сдерживанию инфляции, по снижению цен на бензин путём задействования потенциала американской энергетики.

ДЕЙГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox Business: Демократы, начиная с Джо Байдена, и та политика, которую они проводят, во многом являются причиной всего этого. Так что их стандартная тактика такова: создай кризис, отрицай, что кризис есть, а потом обвини в этом кризисе кого-то, кого угодно, всех и каждого, только не бери никакой ответственности лично на себя.

Итак, люди в этой стране… их уровень жизни падает, зарплаты становятся меньше, если учитывать инфляцию. И они пытаются рассчитать, сколько смогут потратить в продуктовом магазине, соотнося это со стоимостью заправки машины. Каждый день американцам приходится трудно.

А этим демократам просто всё равно! Всё это время они транжирят деньги. Два триллиона! Кстати, инфляция была бы гораздо страшнее, если бы приняли план под названием «Отстроим заново лучше прежнего» — это транжирство на пять триллионов долларов. Хотя нам и врали раз за разом, что это каким-то образом снизило бы инфляцию.

Но признать, что это критическая проблема… Опять-таки, они хотят продолжать тратить деньги. Это единственное, что умеют демократы и прогрессисты. Признав, что это проблема и что отчасти причина в них, они не смогут продолжать тратить деньги, хотя именно этого хочет Байден. Он говорил об этом вчера вечером в шоу Киммела.



Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года.