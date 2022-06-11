В России за сутки от COVID выздоровели 4827 человек

По данным на 11 июня в РФ за сутки выздоровели 4827 человек, что на 11,4% больше по сравнению с 10 июня, сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Госпитализировали 1 362 человека, на 4,0% меньше по сравнению с днем ранее, всего выявлено 3 627 новых случаев COVID-19, а скончались за сутки 72 человека, сообщается в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

Напомним, 10 июня в РФ за сутки от коронавируса выздоровело 3678 человек.

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