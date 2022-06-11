 

Iltalehti – закрытие воздушного пространства России обходится Финляндии в €1,5 млн в месяц

11.06.2022, 9:55, Разное
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Закрытие российского неба вынудило финских авиаперевозчиков перестроить маршруты рейсов в Азию, которые теперь проходят через Кавказ и Северный полюс. Как пишет Iltalehti, из-за запрета на полёты над Россией финны также каждый месяц теряют почти полтора миллиона евро, которые могли бы получать от аэронавигационных сборов.


AP

Россия закрыла своё воздушное пространство в конце февраля в рамках ответных санкций, и Финляндия пострадала от этой меры особенно сильно. Как пишет Iltalehti, когда в других европейских странах число пассажиров и количество рейсов стало приближаться к допандемийному уровню, показатели в Финляндии и Швеции составляли всего 70%.

Как отмечает издание, после начала спецоперации РФ на Украине рейсов из Финляндии и через Финляндию в Азию и обратно стало меньше. Многие рейсы из Амстердама и Копенгагена в Азию проходили через воздушное пространство Финляндии — и Финляндия получала доход в виде аэронавигационных сборов. 

«Из-за запрета на полёты мы каждый месяц теряем почти полтора миллиона евро, которые могли бы получать от аэронавигационных сборов», — говорит руководитель диспетчерской службы Маттс-Андерс Нюберг.

И хотя у Финляндии нет разрешения на нахождение в воздушном пространстве России, из РФ всё же совершаются рейсы через Финский залив в Калининград. Однако с оплатой навигационных сборов есть проблемы: русские не оплачивают сборы.

«Частично причина заключается в том, что российские самолеты летят настолько низко, что списать необходимые суммы невозможно. Некоторые пользуются так называемым «контролируемым воздушным пространством». Несмотря на то, что мы высылаем счета, пока их никто не оплатил», — говорит Нюберг.

В результате закрытия воздушного пространства Finnair стал совершать рейсы в Азию через Кавказ и Северный полюс. Продолжительность перелетов увеличилась на несколько часов. Раньше в страны Азии, в том числе Японию и Корею, можно было слетать туда и обратно за сутки. Это позволяло пользоваться самолетами эффективно. Через российское пространство в Токио можно было долететь примерно за девять часов. Сейчас рейс через Северный полюс длится около 13 часов. На южный вариант маршрута уходит больше 13 часов.

Маршруты до Сингапура и Бангкока тоже пришлось изменить. Время в пути увеличилось на полтора часа. Для совершения полёта, кроме изменений в расписании, также требуется больше топлива, что, в свою очередь, увеличивает вес самолета. На количестве пассажиров также сказались действующие в Азии коронавирусные ограничения.

«Ситуация сложная. Однако мы продолжаем выполнять маршруты в Азию, поскольку спрос на грузоперевозки зимой и летом был высоким, и цены на авиаперевозки тоже были высокими», — говорит руководитель оперативного авиадиспетчерского центра Finnair Габриэла Хиитола



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