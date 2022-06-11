Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России до 18 июня

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлен до 18 июня 2022 года, говорится в субботу в сообщении Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03.45 по московскому времени», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее режим ограничения полетов продлевали до 12 июня. Временно были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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