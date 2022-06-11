Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР

Украинские войска 60 раз обстреляли территории Донецкой народной республики за сутки, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли пять человек, 21 ранен, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 522 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Накануне в результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, также погибли и пострадали мирные жители.

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