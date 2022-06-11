Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украинские войска 60 раз обстреляли территории Донецкой народной республики за сутки, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли пять человек, 21 ранен, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 522 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Накануне в результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, также погибли и пострадали мирные жители.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет