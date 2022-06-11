Шольц: «Мы не можем поставить Украине оружие, поскольку срок действия экологических сертификатов на него истёк»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF прокомментировал обвинения от украинского правительства в его адрес о том, что он, якобы, тормозит процесс передачи Украине тяжёлого вооружения. Он заявил, что все причины, по которым военная помощь передаётся не так быстро, как хотелось бы, объективны, и он не может на них никак повлиять.

«На прошлой неделе Бундестаг поддержал в первом чтении проект постановления о выявлении намерения о передаче в будущем Украине тяжёлого вооружения, необходимого для освобождения её территорий, оккупированных Российской Федерацией. Но потом произошло недоразумение: я заявил, что передача оружия станет возможной только через какое-то время, а меня за это в очередной раз назвали “ливерной колбасой” и обвинили в нежелании помогать Украине»,— заявил канцлер.

На вопрос журналиста о том, какие именно причины препятствуют передаче Украине оружия, Шольц ответил: «Так получилось, что 23 февраля истёк срок действия сертификатов о соответствии стандарту Евро-5 практически всех видов вооружения, которыми обладает Бундесвер. Мы не можем позволить себе нанести урон окружающей среде Восточной Европы, а поэтому отправка оружия до оформления новых сертификатов соответствия экологическим стандартам исключена».

Также он отметил, что «срок оформления новых сертификатов составляет примерно два-три года». До переоформления экологических сертификатов Германия сможет отправлять в Украину только продукцию, которая таких сертификатов не требует— например, каски, хирургические маски и перчатки.

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