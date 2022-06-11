Маникюр на квадратных ногтях обещает стать хитом 2022 года: лучшие идеи и как его сделать

Форма ногтей точно так же подвержена веяниям моды, как прически и макияж. Мода диктует свои требования, но ногти квадратной формы практически не покидают список модных тенденций, меняется лишь длина ногтевой пластины. Какие дизайны востребованы, расскажем в статье.

Маникюр на квадратных ногтях

Популярность квадратной формы ногтей обусловлена тем, что ее достаточно просто придать натуральному ногтю, даже не будучи мастером в маникюре. Конечно, работа потребует аккуратности и внимательности, но ничего невозможного в этом процессе нет.

Инструменты и материалы:

пилочка для опиливания ногтей, лучше брать с жесткостью абразива 180-240, понадобится и более мягкая пилка-баф для полировки; апельсиновая палочка для кутикулы; ножнички для маникюра; ремувер для удаления кутикулы; жидкость для удаления лака; ватные диски; базовое покрытие; лак для ногтей.

Подготовьте ногтевую пластину к маникюру, удалив старое покрытие. Обрежьте ногти и подпилите их до необходимой длины. Пилочкой придайте ноготкам форму квадрата, немного зашлифуйте уголки ногтя. Апельсиновой палочкой аккуратно сдвиньте кутикулу по направлению к точке роста ногтя и нанесите ремувер. Тщательно очистите ногтевую пластину от кутикулы. Протрите ноготки еще раз жидкостью для снятия лака чтобы удалить ремувер. Теперь можно нанести базовый слой и покрыть ногти лаком.

Дизайнов гармонично выглядящих на квадратных ногтях немало. Вот несколько из них.

Геометрические фигуры и линии

С ровным срезом свободного края ногтя отлично сочетаются геометрические фигуры и линии. Такой дизайн очень хорошо выглядит на однотонном лаке спокойных оттенков.

Растительный принт

Лаконичность формы ноготков можно подчеркнуть с помощью растительного принта. Однако стоит тщательно подходить к расположению дизайна на ногтях. Короткие квадратные ногти с массивным принтом могут визуально казаться шире и еще более короткими, чем есть на самом деле, Это может испортить все старания.

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Фольга

Это очень простой, но эффектный способ оформления маникюра. Фольга отлично ложиться на ногти любой длины и позволяет создавать красивые самобытные дизайны без особых усилий. Кроме того фольга отлично сочетается как с матовым, так и с глянцевым покрытием.

Френч

Френч буквально создан для ногтей квадратной формы. Причем на квадратных ноготках выигрышно смотрится как классический френч с хорошо оформленными углами улыбки, таки геометрический или асимметричный френч, или микро френч. Но настоящей находкой для квадратных ноготков станет двойной френч.

Объемный принт из акриловой пудры

Акриловая пудра в маникюре позволяет создавать уникальные объемные рисунки, которые удачно вписываются в оформление длинных ноготков и ногтей средней длины.

Квадратные ногти – универсальны, они отлично сочетаются с любой длиной ногтевого ложа. Лаконичны и изысканны одновременно. На ногтях такой формы можно легко разместить любой дизайн или рисунок. А главное – выполнить такую форму без особых усилий можно даже самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.