Орал и устроил драку: бывший любовник ворвался на свадебную церемонию измученной Бритни Спирс

Жизни знаменитой певицы в последние годы не позавидуешь: долгое время она находилась под контролем отца-тирана, который не давал ей полноценно наслаждаться своим существованием. Удивительно, что даже в таких условиях она сумела сохранить отношения с нынешним возлюбленным Сэмом Асгари. Пройдя испытания в виде бесконечных судов и, наконец, избавившись от мучившего ее отца, Бритни Спирс решила выйти замуж!

Свадьба пары состоялась накануне, но даже этот важный день не обошелся без скандалов. Буквально за пару часов до бракосочетания в дом артистки ворвался ее первый муж Александр Джейсон, брак с которым продлился всего 55 часов. Так вот, бывший возлюбленные залетел в особняк с воплями и камерой в руке. Бегая по коридорам, он выкрикивал: “Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу”. Параллельно все это он транслировал в прямом эфире.

К счастью, ему не удалось осуществить свой план. Наглого экс-любовника Бритни Спирс схватили охранники и вывели за пределы дома. Но Джейсон оказался настырным и учинил драку с телохранителями. В итоге, чтобы усмирить мужчину, им пришлось вызвать сотрудников полиции, которые скрутили его и увезли в участок.

Стоит отметить, что Александр Джейсон – друг детства певицы. Пожениться парочка решила во время путешествия в Лас-Вегас. Однако строгие родители, узнав о браке Бритни Спирс, приказали аннулировать его.