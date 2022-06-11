Габбард – конгресс ставит политическое шоу, вместо того чтобы работать на благо американцев

Слушания, посвящённые беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года, служат исключительно политическим интересам вашингтонских политиков и не направлены на защиту демократии и конституции, заявляет в интервью Fox News экс-конгрессмен США Тулси Габбард. Гостья телеканала также критикует конгресс за то, что он игнорирует настоящие проблемы американцев и бездумно финансирует прокси-войну с Россией.

Тулси Габбард — бывший конгрессмен от штата Гавайи, на прошлых выборах она баллотировалась в президенты. Мы обратились к ней сегодня за оценкой происходящего. Госпожа конгрессмен, большое спасибо, что нашли для нас время.

Итак, учитывая всё, с чем сейчас сталкивается наша страна, как внутри, так и за рубежом, почему новостные каналы, сговорившись с политической партией, уверяют нас, что именно это и есть самое важное?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Потому что, говорим ли мы о мейнстримных СМИ, или о (конгрессменах. — ИноТВ) Лиз Чейни, Адаме Кинзингере, или о конгрессе, будем откровенны, им нет дела до настоящих внутренних угроз нашим свободам и демократии.

Взамен они сосредоточились на этом. Они не хотят решать настоящие проблемы, которые изо дня в день, по всей стране усложняют жизнь американцам. Рост инфляции, подорожание бензина, рост преступности, открытые границы — и это далеко не полный список наших реальных внутренних проблем.

И, скажем честно, они отказались осуществлять свою самую важную обязанность в конгрессе, делать то, что, согласно конституции, может только конгресс. Я говорю о праве объявлять или не объявлять войну.

Да.

ТУЛСИ ГАББАРД: Вы говорили об этом, Такер. Недавно мы видели, как конгресс поспешно принял этот законопроект о дополнительном финансировании — о 40 миллиардах долларов на украинский вооружённый конфликт. У нас с Россией не только холодная война, но и горячая, мы воюем руками Украины. И не было никаких серьёзных дебатов о том, каковы будут последствия этого законопроекта, о том, надо ли нам вообще вести войну с Россией, да и, честно говоря, с любой другой страной.

Итак, это возвращает нас к вопросу об их приоритетах. Каждый член конгресса при вступлении в должность приносит присягу, клянётся поддерживать и защищать конституцию Соединённых Штатов. А конституция даёт нам всем вполне конкретные права и свободы, они закреплены в конституции. Сейчас администрация Байдена, Министерство юстиции, господствующие СМИ и IT-гиганты вступают в сговор с целью подорвать наши права и гражданские свободы. И я не вижу, чтобы конгресс принимал меры по поводу этой угрозы. Хотя именно на этом им следовало бы сосредоточиться, если бы они действительно хотели исполнить свою клятву.

Думаю, если сейчас, по прошествии полутора лет, оглянуться назад, самый тягостный момент — это когда (сенатор. — ИноТВ) Линдси Грэм повернулся к полицейским Капитолийского холма и сказал: «У вас есть оружие, применяйте его». А они взяли и застрелили безоружную женщину — ветерана вооружённых сил, ростом примерно пять футов. И, наверное, больше всего меня беспокоит тот факт, что никому не было до этого дела. Конечно, бывает, что полицейские убивают, зачастую это оправданно, мы защищали это в нашей программе. Но когда такие случаи не расследуют и не объясняют, это говорит о том, что жизнь убитого человека ничего не стоила. И именно такой сигнал они подают: «Жизнь этой женщины не имела значения, мы её просто убили и выбросили». Как могут члены конгресса позволять такое?

ТУЛСИ ГАББАРД: Члены конгресса не… Повторюсь, у них неправильно расставлены приоритеты. Столь многое из этого было политизировано, превращено в дешёвую шумиху с весьма конкретной целью, не имеющей никакого отношения к защите конституции или интересов страны и американского народа.

И я думаю, то, как эти слушания продюсирует, не в переносном, а в прямом смысле продюсирует, кажется, человек с ABC News, ради результатов, не имеющих никакого отношения к благу народа и конституции… Они действуют в собственных политических интересах. И очень печально, что ради этого они злоупотребляют своей властью.

Именно над такими пропагандистскими шоу мы раньше смеялись. Когда это происходило в тоталитарных странах…

ТУЛСИ ГАББАРД: Точно!

Когда вы были ребёнком, помните?



ТУЛСИ ГАББАРД: Да.



У нас ведь были такие живые, энергичные СМИ, были дебаты по разным вопросам. И мы смотрели на эти тоталитарные клоаки и говорили: «Вот они, когда включают телевизор, видят постановочную ложь!» Насколько это шокирует?

ТУЛСИ ГАББАРД: Это не по-американски! Вот в чём безумие, вот что так злит и огорчает одновременно. Не такой виделась Америка нашим отцам-основателям. И те, кто служит в народном доме (Капитолии. — ИноТВ), члены конгресса буквально каждый день ходят на работу в народный дом, но похоже, что очень многие из них позабыли, на кого работают.



Да.

ТУЛСИ ГАББАРД: Позабыли, какая это привилегия. Я благодарна за то, что мне выпала такая возможность. Но видеть, как они каждый день злоупотребляют этой привилегией, этой ответственностью, вообще не заботятся об интересах народа… Это должно беспокоить каждого американца, в какой бы части страны он ни жил. Но на то нам и даны выборы! У нас есть возможность «уволить» тех, кто не заботится в первую очередь об американском народе и о нашей стране.

Каждый раз, когда мы с вами беседуем, я думаю о том, что вы одна из самых спокойных, благоразумных и уравновешенных личностей, с какими мне доводилось общаться, и вас в конгрессе считали радикалом! (Смеётся.) Уже поэтому всё с ними ясно! Мы всегда благодарны вам за участие в нашей программе.

ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо, Такер.

Спасибо вам, Тулси Габбард.

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года.