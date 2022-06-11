 

Силы НМ выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное

11.06.2022, 8:25, Новости дня
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Силы Народной милиции выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное в Донецкой народной республике.

«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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