 

Суд Боливии приговорил экс-президента Аньес к 10 годам тюрьмы

11.06.2022, 8:25, Новости дня
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Суд Боливии приговорил бывшего президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте 2019 года, информирует газета El Deber.

По информации газеты, суд сообщил вердикт сторонам, но обоснование будет опубликовано в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

Аньес была задержана 13 марта 2021 года по подозрению в терроризме, госизмене и преступном сговоре.

Также парламент рекомендовал начать уголовные процессы против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек, были ранены и арестованы сотни людей. В этом, по мнению парламента, были виновны полиция и военные.

Напомним, беспорядки в Боливии вынудили действующего тогда президента страны Эво Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.

Аньес была президентом страны с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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