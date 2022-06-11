Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса в престижной части города

Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, сообщил в субботу пекинский комитет здравоохранения.

Согласно новым данным, вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного (из них 25 – бессимптомные носители) – все они побывали в этом заведении, передает ТАСС.

Отмечается, что в связи с возникшей ситуацией администрация Чаояна вновь ужесточила эпидемические требования. Многие развлекательные заведения вновь будут закрыты, а посетили бара будут помещены на карантин.

В комитете подчеркнули, что обнаружить лиц, попавших в зону риска, позволили технологии больших массивов данных. При их помощи правительство отслеживает перемещения граждан, на смартфоне каждого из которых установлено приложение «Код здоровья».

Напомним, 13 марта 2022 года в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19. Власти Китая зафиксировали 1938 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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