 

Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса в престижной части города

11.06.2022, 8:25, Новости дня
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Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, сообщил в субботу пекинский комитет здравоохранения.

Согласно новым данным, вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного (из них 25 – бессимптомные носители) – все они побывали в этом заведении, передает ТАСС.

Отмечается, что в связи с возникшей ситуацией администрация Чаояна вновь ужесточила эпидемические требования. Многие развлекательные заведения вновь будут закрыты, а посетили бара будут помещены на карантин.

В комитете подчеркнули, что обнаружить лиц, попавших в зону риска, позволили технологии больших массивов данных. При их помощи правительство отслеживает перемещения граждан, на смартфоне каждого из которых установлено приложение «Код здоровья».

Напомним, 13 марта 2022 года в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19. Власти Китая зафиксировали 1938 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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