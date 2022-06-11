 

NBC – риск заражения оспой обезьян растёт — ВОЗ предупреждает, что время на исходе

11.06.2022, 7:10, Разное
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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что риск заражения оспой обезьян в тех странах, где раньше не наблюдалось этого заболевания, становится всё более реальным, и времени для предотвращения её активного распространения остаётся всё меньше. По мнению экспертов, чтобы остановить эту болезнь, необходимо принимать такие же меры по выявлению и изоляции заболевших, как на первых этапах возникновения пандемии COVID-19, передаёт NBC News.

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу по поводу будущих прогнозов по оспе обезьян. Ранее на этой неделе эта организация предупредила, что время для предотвращения эндемии в странах, где данный вирус обычно не наблюдается, уже может быть на исходе. Генеральный директор ВОЗ подчеркнул это, говоря о растущем риске.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: Риск заражения оспой обезьян в неэндемичных странах является реальным. Совершенно очевидно, что оспа обезьян распространяется в тех странах, где её раньше не наблюдали. 

Это вызывает озабоченность и здесь, в США, где число случаев заражения оспой обезьян подскочило до 35 — при этом четыре случая выявлены за последние 24 часа. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уже выпускают предупреждения относительно путешествий, призывая всех принимать дополнительные меры предосторожности во время поездки.

Давайте пригласим в студию эксперта NBC News по медицине, доктора Уче Блэксток! Доктор Блэксток также является врачом скорой помощи и генеральным директором программы Advancing Health Equity.

Доктор, всегда рады вас приветствовать! Мы уже некоторое время говорим об оспе обезьян. И необходимо знать, что статистика всё ещё относительно низкая, хотя обеспокоенность по поводу распространения этой болезни растёт. Однако эксперты в области здравоохранения говорят, что еще не поздно его сдержать. Что для этого делается?

УЧЕ БЛЭКСТОК, эксперт NBC News по медицине: Абсолютно верно. И мы используем проверенные и надёжные меры в сфере общественного здравоохранения, которые, как мы знаем, работают: выявлять инфицированных, устанавливать контакты людей, которые были с ними в близких отношениях, изолировать их и так далее.

Все те меры, которые действительно работали в первые дни распространения пандемии COVID-19, будут работать и против оспы обезьян. Также мы должны уведомить людей, на какие симптомы им необходимо обратить внимание: это температура, лихорадка, ломота в теле, а также характерная сыпь — красные высыпания, которые затем заполняются пустулами. 

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года.



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