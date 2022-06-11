Телеканал France 24 развенчал фейк о переброске Финляндией войск к границе с Россией

Телеканал France 24 разоблачил разошедшийся по соцсетям фейк о том, что Финляндия якобы готовится к войне с Россией. По информации телеканала, Финляндия передислоцировала десятки единиц бронетехники не к российской границе, а в сторону от неё, на полигон под Тампере для проведения учений Arrow 22 в мае 2022 года.

Финляндия готовится к войне с Россией? На этом видео, опубликованном 4-го мая, виден поезд, который перевозит десятки танков. Как утверждают эти посты в соцсетях, они движутся в направлении России.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 18-го мая, всего через два дня после своей соседки, Швеции — и после десятилетий нейтралитета, в то время как на Украине продолжаются военные действия. Некоторые увидели в этом видео знак надвигающегося конфликта и развитие военной напряжённости. Финская армия быстро опровергла эту информацию.

«Видео, распространяющееся в интернете, утверждает, что на нём показаны танки, которые перемещаются к финским границам. Это неправда. Танки перемещались для участия в механизированных учениях Arrow 22. Учения проводятся в Ниинисало и Сякюле».

Arrow 22 — это военные учения, проводившиеся со 2-го по 13-е мая 2022 года с участием американских, британских, латвийских и эстонских вооружённых сил. Министерство обороны США также сообщало об этом в интернете.

«Второй кавалерийский полк выполняет задачи по обороне во время учений Arrow 22 на тренировочном полигоне в Ниинисало, Финляндия, 4 мая 2022 года».

Можно определить геолокацию места, где снималось видео, по башне, которая видна на фоне, чтобы установить местонахождение и направление движения поезда. Эти кадры были сняты в Тампере на юго-западе страны. Эта геолокация показывает, что поезд двигался в сторону от России, а не в её направлении, как утверждали посты в соцсетях.

Дата выхода в эфир 10 июня 2022 года.