 

Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев

11.06.2022, 7:04, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

Комментируя майские данные об инфляции, установившей рекорд более чем за 40 лет, Байден заявил: «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин». По его словам, «путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру», передает РИА «Новости».

Как сообщил Байден, «высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов». Он указал, что «бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине».

«Даже пока мы продолжаем работу над защитой демократии на Украине, нам следует сделать больше и быстрее, чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах», – сказал он.

Также Байден обвинил девять иностранных судоходных компаний, которые «перевозят грузы из Азии в США». По его словам, они «сформировали три консорциума» и «подняли свои цены на 1000%». Президент США призвал Конгресс страны «положить этому конец». «Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 млрд долларов. Семикратный рост за год», – сказал он.

Напомним, Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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