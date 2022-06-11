Полянский оценил попытку Байдена переложить на Путина вину за инфляцию в США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «путинском налоге» для американцев на топливо и продукты питания.
По словам Полянского, «кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин». Он упрекнул Байдена в «неубедительной и тщетной попытке переложить вину и избежать ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет