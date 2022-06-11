Полянский оценил попытку Байдена переложить на Путина вину за инфляцию в США

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «путинском налоге» для американцев на топливо и продукты питания.

По словам Полянского, «кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин». Он упрекнул Байдена в «неубедительной и тщетной попытке переложить вину и избежать ответственности», передает ТАСС.

Напомним, Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.

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