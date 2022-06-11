 

Алжир назвал условие поставок газа в Испанию

11.06.2022, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алжир продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Испанию, если коммерческие компании также будут выполнять свои обязательства, заявило алжирское представительство при ЕС.

Как заявило представительство, Алжир «дал понять», что намерен «продолжать выполнять все свои обязательства по этому поводу при условии, что коммерческие компании также будут выполнять все договорные обязательства». Алжир выразил сожаления в связи с реакцией ЕС на решение, касающееся приостановки действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией. Подчеркивается, что оно «ни прямо, ни косвенно не влияет на те обязательства, которые содержатся в Соглашении об ассоциации между Алжиром и ЕС», передает ТАСС.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приостановка Алжиром действия договора ставит под угрозу его отношения со всем Евросоюзом. В среду Алжир объявил о приостановке действия договора. Алжир прекращает все экспортные и импортные операции с королевством. Данные решения были приняты из-за позиции Мадрида в отношении Западной Сахары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.21 / Эпидемический процесс замедлился в Москве и Петербурге

22.12.20 / Россия приостановила авиасообщение с Британией

19.09.21 / Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией

08.09.21 / На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского

10.10.21 / В Интернете появились первые изображения нового кросс-универсала Hyundai Sonata

11.12.20 / Google упрощает синхронизацию в браузере Chrome

03.12.21 / На рынок вышла новая система жидкостного охлаждения Siren GD240E

06.02.21 / Проект «Россия – моя история» преодолел отметку в 10 тыс. мероприятий

17.07.20 / Сафронов в СИЗО бросил курить

14.08.21 / В РФ вдвое вырос спрос на складные смартфоны Samsung

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика