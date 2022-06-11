Алжир назвал условие поставок газа в Испанию

Алжир продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Испанию, если коммерческие компании также будут выполнять свои обязательства, заявило алжирское представительство при ЕС.

Как заявило представительство, Алжир «дал понять», что намерен «продолжать выполнять все свои обязательства по этому поводу при условии, что коммерческие компании также будут выполнять все договорные обязательства». Алжир выразил сожаления в связи с реакцией ЕС на решение, касающееся приостановки действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией. Подчеркивается, что оно «ни прямо, ни косвенно не влияет на те обязательства, которые содержатся в Соглашении об ассоциации между Алжиром и ЕС», передает ТАСС.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приостановка Алжиром действия договора ставит под угрозу его отношения со всем Евросоюзом. В среду Алжир объявил о приостановке действия договора. Алжир прекращает все экспортные и импортные операции с королевством. Данные решения были приняты из-за позиции Мадрида в отношении Западной Сахары.

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