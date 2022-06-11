 

Мнение: Война на Украине. Сводка 10.06.2022

11.06.2022, 6:20, Разное
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Война на Украине. Сводка 10.06.2022

1. Северодонецк.
Бои в промзоне города. Противник несет тяжелые потери в боях за город, данные о которых просачиваются даже в украинские СМИ. Тем не менее, тема «отхода в Лисичанск» продолжает блокироваться по политическим причинам. По факту бои в Северодонецке превратились в перемалывание тех резервов, которые командование ВСУ затолкало в промзону.

2. Соледар.
Бои в районе Берестового и Белогоровки. Противника постепенно отжимают от трассы, перемалывая переброшенные сюда из Артемовска резервы. Трасса Лисичанск—Артемовск по-прежнему находится под огневым контролем ВС РФ, впрочем, снабжение через Северск у ВСУ сохраняется.

3. Светлодарск.
Небольшое продвижение у Доломитного. Углегорская ТЭС и Новолуганское по-прежнему под ВСУ. Контратаки ВСУ у поселка Роты успеха не имели.

4. Золотое.
Бои в районе Врубовки, Тошковки и Устиновки. Значительного продвижения нет, также, как и на окраинах Золотого.

5. Авдеевка.
В промзоне Авдеевки, в Каменке и Красногоровке без существенных изменений.
Бои на окраинах Нью-Йорка. ВСУ продолжают террористические обстрелы Донецка и других городов.

6. Изюм.
Камышеваха, Курулька, Долгенькое — без изменений. Атаки на Краснополье и Долину пока к взятию этих поселков не привели.
Бои за Богородичное.

7. Святогорск.
Войска зачищают лес к западу от Святогорска, а также ведут бои в районе Татьяновки. Есть неподтвержденные сообщения о взятии Пришиба и продвижении к Сидорово. На других участках Северский Донец пока не форсировали. Противник укрепил группировку у Северска и Закотное.

8. Харьков.
Позиционные бои на линии Казачья Лопань—Липцы—Терновое—Рубежное. Локальные попытки атак с обеих сторон общей картины существенно не изменили. Можно отметить дальнейшую интенсификацию огневого поражения противника на окраинах Харькова и в Сумской области.
ВСУ готовятся к возобновлению наступательных попыток в направлении Казачьей Лопани и Липцов.

9. Запорожье.
Существенных подвижек на линии Каменское—Орехов—Гуляйполе— Великая Новоселовка нет. Противник укрепляет позиции в районе Каменского и Орехова, ожидая удара ВС РФ на Запорожье.

10. Николаев.
ВС РФ вытеснили остатки сил ВСУ с Кинбурнской косы и обеспечили возможность артиллерийских ударов по Очакову, где противник понес потери в корабельном составе.
ВСУ ожидают возобновления активных наступательных действий ВС РФ к северу от Николаева, а также на побережье Черного моря.
В районе Давыдова Брода противник пока перешел к обороне.
На Криворожском и Никопольском направлениях — без существенных изменений.

Одесса, Марьинка, Угледар — без изменений.

https://t.me/boris_rozhin – цинк

Источник: Colonel Cassad



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