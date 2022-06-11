 

Байден во время визита в Саудовскую Аравию собрался обсудить убийство Хашогджи

11.06.2022, 5:35, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом собирается поднять тему убийства журналиста Джамаля Хашогджи, сообщили источники в администрации США.

Байден в ходе встречи «в следующем месяце» собирается «напрямую поднять вопрос убийства». При этом США хочет убедить Саудовскую Аравию в готовности к «перезагрузке» отношений на фоне исторической инфляции и роста цен на энергоносители. Источник заявил, что «обе стороны решили, что для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке» необходимо «оставить в прошлом» вопрос об убийстве Хашогджи, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, СМИ сообщали, что отношения двух государств «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году из-за убийства Хашогджи. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».

В 2022 году США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос. По данным СМИ, наследный принц «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогджи. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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