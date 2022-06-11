У Джастина Бибера парализовало половину лица
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Американский певец Джастин Бибер сообщил, что половина его лица парализована из-за синдрома Рамсея Ханта.
Бибер сообщил, что «это из-за вируса, который атакует нерв в ухе и лицевые нервы». Он выразил надежду на понимание поклонников в связи с отменой концертов. Певец также надеется, что со временем лицо вернется в прежнее состояние, передает ТАСС.
Синдром Рамсея Ханта –герпетическое поражение части лицевого нерва. Восстановление проводится при помощи препаратов и физиотерапии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет