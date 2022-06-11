 

У Джастина Бибера парализовало половину лица

11.06.2022, 5:35, Новости дня
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Американский певец Джастин Бибер сообщил, что половина его лица парализована из-за синдрома Рамсея Ханта.

Бибер сообщил, что «это из-за вируса, который атакует нерв в ухе и лицевые нервы». Он выразил надежду на понимание поклонников в связи с отменой концертов. Певец также надеется, что со временем лицо вернется в прежнее состояние, передает ТАСС.

Синдром Рамсея Ханта –герпетическое поражение части лицевого нерва. Восстановление проводится при помощи препаратов и физиотерапии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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