Уход из России и санкции стоили международным компаниям почти 60 млрд долларов
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Международные компании понесли убытки почти в 60 млрд долларов из-за антироссийских санкций и ухода из России, сообщают СМИ.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы компаний, списание активов проводилось в рамках широкого круга отраслей. В связи с ослаблением экономики и сокращением покупателей российские активы компаний подешевели, передает РИА «Новости».
В частности, McDonald’s полагает, что бухгалтерские расходы после продажи бизнеса в РФ составят 1,2–1,4 млрд долларов. Нефтегазовая ExxonMobil оценивает расходы в 3,4 млрд долларов. Пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA выход из совместного предприятия стоил 1,1 млрд долларов. При этом, как подчеркивают эксперты, нынешние потери не являются окончательными.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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