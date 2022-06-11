Мнение: Путин обложил США налогами
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Президент США сообщил, что распоясавшийся Путин обложил США непомерными налогами на еду и на бензин.
"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин. Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру.
Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов" (с) президент США Байден
3% мировой экономики говорили они…Доллар по 200 говорили они…Экономика вклочья, говорили они…
А теперь вдруг выясняется ,что им оказывается Россия налоги устанавливает на еду и бензин.
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Источник: Colonel Cassad
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