 

Мнение: Паспорта

11.06.2022, 4:40, Разное
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Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Проект выдачи цифровых паспортов был заморожен Министерством цифрового развития сразу после начала спецоперации, сейчас в правительстве сомневаются в целесообразности проекта. Причина, по которой замораживается проект, выглядит крайне сомнительной: якобы выяснилось, что вместо 300 рублей цифровой паспорт будет стоить для населения целую тысячу. Дескать, поэтому граждане России будут с неохотой переходить на новый формат.

Объяснение смехотворное, если вспомнить, как рьяно это же самое население принуждали к куар-кодам — через террор, страх и насилие. И не считаясь ни с какими затратами. Причина явно в другом, и она уже названа: «… Проект выдачи цифровых паспортов был заморожен Министерством цифрового развития сразу после начала спецоперации…»

Пресловутая спец-операция вышвырнула Россию из всех тех схем и проектов, в которых мы участвовали. Без разбора. Включая и проект «новой нормальности». Радоваться, впрочем, этому нужно с определенным скепсисом. Дело в том, что в том случае, если проект состоится, Россию в него все равно будут включать, но уже совсем в ином статусе. Противодействовать этому можно — если разработать свой собственный проект, системно отвечающий на все те противоречия, которые породили два сегодня внедряемых проекта: китайский «социальный кредит» и евро-атлантическую «новую нормальность». Без такого проекта мы в любом случае будем поглощены одним из них и даже еще хуже — можем быть разорваны в ходе борьбы этих двух несовместимых друг с другом систем нового мирового порядка.

Но это вопрос будущего, хотя и не слишком далекого. А вот цифровые паспорта — это то, что должно было стандартизовать нас с западным проектом. Так как мы оттуда выброшены, то и паспорта не нужны. А тысяча рублей или триста — это уже детали. Отговорка для тупых.

Источник: Эль Мюрид



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