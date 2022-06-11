BFM TV – комары, покемоны и НЛО под запретом — во Франции стартует конкурс самых странных законов

До начала сентября Версальский университет проводит конкурс самых необычных муниципальных указов — приз не предусмотрен, но благодаря такой инициативе мэры смогут рассказать о своём городе и его проблемах, передаёт BFM TV. В различных французских городах уже действуют постановления, запрещающие комарам летать, тарелкам НЛО садиться в виноградниках, покемонам появляться на улицах, а женщинам заводить детей.

КОЛЯ БЁДУА, ведущий рубрики «Самородок»: Привет всем!

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Привет, Коля!

КОЛЯ БЁДУА: Сегодняшнее утро я хочу начать с игры «правда/неправда». Скажите, правда это или нет: жители города Лэроль, департамент Уаза, обязаны вежливо себя вести, иначе им грозит штраф.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Правда.

КОЛЯ БЁДУА: Правильно. В Бриолле около Анже запретили летать комарам.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Это правда?

КОЛЯ БЁДУА: Это правда!

КРИСТОФ МЕЛЕ: И хорошая идея (смеётся).

КОЛЯ БЁДУА: В городе Брессоль в департаменте Эн запрещено появляться покемонам.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Да?

КОЛЯ БЁДУА: Это правда. Все эти утверждения верны. Это отрывки из муниципальных указов, которые приняли французские мэры за последние годы. Такие административные причуды теперь стали темой для конкурса мэров.

РАФАЭЛЬ КОСТА, руководитель отдела преподавания и научной работы в Версальском университете: У нас появилась идея организовать конкурс самых необычных во Франции муниципальных постановлений. Он будет проходить с настоящего времени до 15 сентября. Идея в том, чтобы приняли участие мэры главным образом маленьких поселений, но и не только. Участвовать могут все города. Они должны отправить нам самые странные муниципальные указы, которые примут в течение лета, а в конце этого срока соберётся жюри и определит самый необычный.

КОЛЯ БЁДУА: Таким образом, конкурс самых странных муниципальных постановлений начинается сейчас и пройдёт в течение всего лета. Главным образом, конечно, он рассчитан на 35 тысяч мэров французских городов, но конечная цель — в том, чтобы все заговорили об этих городах, потому что самый известный из них — я о нём не говорил, но это Шатонёф-дю-Пап, который в 50-х годах запретил НЛО садиться на своей территории. В результате мы всё ещё говорим о нём и о вине, которое производится в Шатонёф-дю-Пап. В Гранвиле в 2009 году запретили слонов после того, как слоны из цирка-шапито разгромили всё вокруг. В 2008 году в Сен-Коломб-сюр-Сен мэр запретил женщинам беременеть, протестуя таким образом против закрытия роддома в соседнем городе. Ещё совсем недавно, в 2019 году, в Ла-Кур-Мариньи мэр подписал указ в защиту виагры — на этот раз для поддержки воспроизводства, чтобы не закрывать школу в своём городе. Короче говоря, эти законы — смешные и необычные, но идея ещё и в том, чтобы дать мэрам возможность быть услышанными, выразить свой протест, и именно в этом задача этого конкурса.

РАФАЭЛЬ КОСТА: Для городов не предусмотрено никакого денежного вознаграждения. Для них главный плюс — рассказать о себе в забавной форме. Также эти странные указы иногда становятся для мэров способом сделать политические заявления. Принять закон очень легко, это входит в полномочия мэра. Достаточно только напечатать на листе документ и его подписать. Как только мы получим все заявки, мы выберем муниципальный закон, который нам покажется самым необычным, по возможности тот, который лучше всего демонстрирует особенности городской территории.

КОЛЯ БЁДУА: Вот так. Результаты ожидаются в начале октября. Имейте в виду, что в жюри входят, например, (бывший премьер-министр. — ИноТВ) Эдуар Филипп, а также учёные, адвокаты и деятели культуры — (актёры. — ИноТВ) Франсуа Роллен, Каролин Виньо и Эрик Ложерья.

АДЕЛИН ФРАНСУА: И это что-то говорит ещё и о положении дел во Франции.

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года.