 

Newsweek – в НАТО намекнули на наличие у блока планов по созданию постоянных баз в Восточной Европе

11.06.2022, 4:15, Разное
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ намекнул на наличие у альянса планов по созданию постоянных военных баз в Восточной Европе, пишет Newsweek. «Мы будем переходить к новому поколению нашего присутствия на востоке», — заявил он, выступая на Копенгагенском демократическом саммите.


AP

В НАТО намекнули на наличие планов по созданию постоянных военных баз близ России, пишет Newsweek.

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, выступая на Копенгагенском демократическом саммите, в частности, заявил, что ожидает создания «современнейших» постоянных баз НАТО в Восточной Европе.

Он также добавил, что после ввода российских войск на Украину Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года теперь «недействителен», и военный альянс не обязан соблюдать его в дальнейшем.

Как напоминает издание, соглашение 1997 года было разработано для укрепления доверия между Россией и Североатлантическим альянсом, а также для ограничения военного присутствия обеих сторон в Восточной Европе.

По словам Джоанэ, на предстоящем саммите НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде, лидеры входящих в альянс стран будут работать над «фундаментальной трансформацией позиции альянса, а также его присутствия и средств сдерживания» на восточном фланге.

«Мы, по сути, учитываем тот факт, что РФ — агрессивный и непредсказуемый игрок. Так что да, мы будем переходить к новому поколению нашего присутствия на востоке. И я как румын могу сказать, что сейчас мы можем стать свидетелями полной интеграции в НАТО новых союзников, и произойдёт это также с целью сдерживания и обороны», — заявил Джоанэ.



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