 

Посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о возвращении Петром I Нарвы

11.06.2022, 4:10, Новости дня
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Российский посол в Эстонии Владимир Липаев был вызван в МИД республики, поскольку Таллину не понравились слова президента РФ Владимира Путина о том, что Петр I в годы Северной войны вернул Нарву, сообщило министерство.

С Липаевым встретился вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар. По словам Таммсаара, заявление Путина «достойно сожаления». Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции, передает РИА «Новости».

В 1704 году Петр I с войском подошел к Нарве, окружил город и после непродолжительной осады взял эту мощную крепость, которую шведы считали неприступной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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