 

Австрия назвала условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

11.06.2022, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.20 / Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Петербурге

22.10.20 / Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

05.02.21 / АПЛ «Северодвинск» провела успешные стрельбы «Калибром»

15.10.21 / Ученые пояснили, как обеспечить все энергетические потребности землян

28.01.21 / У депутата Госдумы от “Единой России” изъяли активы на 38 млрд руб.

10.05.21 / На Западе назвали российский Су-57 «убийственно красивым»

08.02.22 / Премьер Канады появился на публике впервые с начала протестов в Оттаве

25.02.21 / Новый кроссовер Lexus NX показали на первых снимках

11.12.20 / Макаревич: Зеленский – совершенно чудесный парень. Он очень талантливый

21.06.21 / Челябинец избил ремнем куривших кальян под его окнами девушек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика