Назван лучший район для сдачи квартиры

Всего четыре дня потребовалось в мае собственникам почти трех четвертей квартир в столичном районе Орехово-Борисово Северное, чтобы найти арендатора. Это рекордный показатель для Москвы, сообщают аналитики сервиса «Яндекс.Аренда». Он обусловлен как низкой ежемесячной ставкой аренды (44,5 тыс. рублей), так и привлекательностью самой локации.

Около пяти дней потребовалось в мае для поиска арендаторов владельцам 67% квартир в Перово, Северное Тушино и Ясенево. Средняя стоимость найма в данных локациях составила 40 тыс., 41,5 тыс. и 44 тыс. рублей соответственно.

Примерно шесть дней тратят на сдачу жилья 65% арендодателей в Бабушкинском районе, Новогиреево, Ясенево, Южное Тушино при средней ставке 42 тыс. рублей в месяц. Такой же срок зафиксирован в районах Южнопортовый и Войковский, но средняя ежемесячная ставка здесь составляет 55 тыс. рублей.

Быстрее всего арендаторов находят квартиры, отвечающие следующим параметрам:

– адекватная ставка аренды;

– студия или «однушка»;

– свежий ремонт;

– мебель;

– холодильник и стиральная машина.