WP – чилийский лидер раскритиковал США за упущенные возможности по продвижению демократии в Латинской Америке

Отказываясь взаимодействовать со своими противниками в Латинской Америке, Соединённые Штаты упускают возможности по продвижению демократии в этом регионе, — об этом, как пишет The Washington Post, заявил чилийский президент Габриэль Борич. Как поясняет издание, таким образом он выразил своё несогласие с решением США не приглашать на Саммит Америк лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.



AP

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что Соединённые Штаты упускают возможности по продвижению своих демократических целей в Латинской Америке, отказываясь взаимодействовать со своими противниками в регионе, пишет The Washington Post.

36-летний чилийский лидер, который пришёл к власти в марте этого года на фоне социальных волнений, таким образом выразил своё несогласие с решением администрации Байдена не приглашать лидеров Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на Саммит Америк в Лос-Анджелесе из-за авторитарных методов этих стран.

«У меня много критики в адрес стран, которые были исключены, но я предпочитаю высказать её им в лицо», — заявил Борич во время интервью на саммите, который США принимают впервые с 1994 года, когда в Майами состоялась первая встреча в этом формате.

Чилийский президент выразил также своё несогласие с тем, что он назвал «двойными стандартами» Вашингтона, когда США поддерживают недемократические страны, к числу которых Борич отнёс Саудовскую Аравию и Израиль, при этом всё активнее осуждают авторитарных лидеров Латинской Америки.

Нежелание Соединённых Штатов приглашать на саммит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу привели к тому, что от участия в этом мероприятии также отказались президенты Мексики, Уругвая и ряда других стран. Как отмечает The Washington Post, эти противоречия выдвинули на первый план растущие разногласия по поводу того, какую роль демократия должна играть в Западном полушарии.