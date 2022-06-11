 

BFM TV – инфляция заставляет французов планировать отдых поближе и подешевле

11.06.2022, 2:52, Разное
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Французам приходится менять планы на летний отдых из-за растущей инфляции, передаёт BFM TV. Многие из них решили сократить расходы на бензин и не уезжать далеко от дома, другие присматривают более бюджетное жильё, а также сокращают продолжительность поездки.

Инфляция продолжает понемногу расти каждый месяц: в мае она достигла 5,2%. Так что ваши планы на летний отдых могут быстро измениться.

ФРАНЦУЖЕНКА: С большой семьёй бюджет на каникулы быстро… Бюджета вообще нет, вот так. Мы выкручиваемся, как можем, с тем, что имеем.

Однако для некоторых пока не стоит вопрос о том, чтобы полностью отказаться от отдыха. Согласно недавнему опросу, 55% опрошенных изменили свои первоначальные планы на лето, четверть из них решила поехать, но сократить расходы на бензин.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы в семье решили поехать куда-то в радиусе 300 километров. Вот так. Ради экономии и экологии.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Малейшие приятности крепы или что-то другое всё подорожало. Так что, да, если мы хотя бы на неделю хотим себя побаловать, нам придётся ухать не слишком далеко.

В этом кемпинге в Лакано бронируют места в основном туристы из округи. Такое более дешёвое жильё привлекает всё больше отдыхающих.  

ЛЮК ОЛТИ, управляющий кемпингом Slow Village в Лакано: У нас останавливаются люди, которые не обязательно живут в кемпингах. У нас также много людей, которые арендовали фургоны для коротких остановок и менее затратных путешествий.

Другой способ сэкономить — сократить время отдыха. Так поступят 19% опрошенных французов.

Дата выхода в эфир 10 июня 2022 года.



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