 

США повысили прогноз по экспорту пшеницы Россией

11.06.2022, 2:45, Новости дня
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Прогноз по экспорту российской пшеницы в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года) повышен на 1 млн тонн, сообщил минсельхоз США.

Предыдущий прогноз составлял 39 млн тонн. Теперь в США ожидают экспорт в 40 млн тонн. США «прогнозируют увеличение поставок из России», указывая, что «ее экспортные цены более конкурентоспособны, чем у большинства других экспортеров». Прогноз по экспорту может стать вторым по величине показателем за всю историю наблюдений, отмечает ведомство. Производство пшеницы прогнозируется в 81 млн тонн против 80 млн тонн по майскому прогнозу, передает ТАСС.

Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против РФ мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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